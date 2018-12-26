Насри в январе подпишет краткосрочный контракт с «Вест Хэмом» - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 00:34Источник: Paris United

Насри в январе подпишет краткосрочный контракт с «Вест Хэмом»

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Paris United.

По информации издания, «молотобойцы» подпишут краткосрочный контракт с 31-м летним футболистом в январе, когда у него истечет срок дисквалификации за проваленный допинг тест.

Напомним, последним клубом Насри был турецкий «Антальяспор», в составе которого он принял участие в восьми играх.

На счету Самира 215 матчей в АПЛ, в которых он забил 36 мячей и отдал 42 результативных передачи.

#апл#фк вест хэм#насри самир
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