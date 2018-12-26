Насри в январе подпишет краткосрочный контракт с «Вест Хэмом»

Футбол 26 декабря 2018 00:34 Источник: Paris United

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Paris United.

По информации издания, «молотобойцы» подпишут краткосрочный контракт с 31-м летним футболистом в январе, когда у него истечет срок дисквалификации за проваленный допинг тест.

Напомним, последним клубом Насри был турецкий «Антальяспор», в составе которого он принял участие в восьми играх.

На счету Самира 215 матчей в АПЛ, в которых он забил 36 мячей и отдал 42 результативных передачи.