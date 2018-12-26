Дмитрий Сенников: С Мутко российский футбол вышел на новый уровень по всем показателям - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 01:25Источник: «Евро-футбол.ру»

Дмитрий Сенников: С Мутко российский футбол вышел на новый уровень по всем показателям

Бывший защитник сборной Росси по футболу Дмитрий Сенников – об уходе Виталия Мутко с поста президента РФС.

– Виталий Мутко проделал большой объем работы, и с ним российский футбол вышел на новый уровень по всем показателям. С долгами закрыли все вопросы, улучшилась инфраструктура, и результаты команд повысились.

Взять даже сборную России. Теперь это серьезная команда, на которую все хорошо настраиваются. Главное, чтобы его последователь продолжил в том же духе, чтобы наш футбол развивался, – приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.ру».

Напомним, 19 декабря, на заседании исполкома РФС Мутко сложил с себя полномочия главы организации. Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин.

#Футбол-Россия#рфс#мутко виталий леонтьевич#сенников дмитрий
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