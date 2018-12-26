Александр Бубнов: Головину просто не повезло, не угадал с командой

Футбол 26 декабря 2018 06:31 Источник: Sportbox.ru Автор: Гичунцев Артур

Российский футболист перебрался в чемпионат Франции минувшим летом.

Бывший защитник московского "Спартака" Александр Бубнов высказался о положении "Монко" в текущем сезоне.

«Возможно, Головин поторопился. Ему было бы легче в этой сложной ситуации в более зрелом возрасте. А вообще Головину просто не повезло, не угадал с командой. Ещё и травмы, удаление…

Ему остается только терпеть вместе с командой и ждать, что всё наладится. Вопрос в том, сколько «Монако» будет выкарабкиваться, выкарабкается ли вообще и сколько времени из-за этого потеряет Головин», – сказал Бубнов, чьи слова приводит Sportbox.ru.

В текущем сезоне "Монако" под руководством Тьерри Анри занимает предпоследнее, 19-е место в таблице лиги 1.