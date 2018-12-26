Григорий Иванов: Если бы не Мутко, Россия не получила бы чемпионат мира

Футбол 26 декабря 2018 06:13 Источник: Областная газета Свердловской области Автор: Гичунцев Артур

Турнир прошел минувшим летом.

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил вклад Виталия Мутко в развитие российского футбола.

"Для меня Виталий Мутко – как отец нашего футбола. Если бы не он, я считаю, Россия не получила бы чемпионат мира. Он очень много сделал для российского футбола.

Мутко, кстати, очень фартовый: ведь как только он пришёл, ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, затем «Зенит», «Синара» тоже выиграла главный мини-футбольный турнир Европы.

Я с ним имел разговоры, он очень глубоко погружён в футбол, в курсе всех дел. Понятно, что сейчас ему предложили новый пост и совмещать вряд ли получится. Футболом нужно заниматься 24 часа в сутки.

Новому президенту РФС хочу пожелать такой же плодотворной работы на этом посту", – приводит слова Иванова «Областная газета».

Напомним, Мутко руководил РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 по декабрь 2017 года, после чего приостановил свою деятельность.