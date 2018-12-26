Зелимхан Бакаев: Кононов поверил в меня и открыл российскому футболу

Футбол 26 декабря 2018 06:51 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Права на Бакаева принадлежат «Спартаку».

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев высказался о профессиональных качествах нового главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова, а также заявил о желании вернуться в столичный клуб.

«Кононов взял меня в тульский «Арсенал», поверил в меня и открыл российскому футболу. Кроме футбола ему ничего неинтересно, его философия подходит «Спартаку». Он очень любит атакующую игру, не любит сидеть в обороне. Он идеальный тренер для «Спартака».

Вернуться в «Спартак» я собираюсь после того, как закончится контракт с «Арсеналом», а он рассчитан до конца нынешнего сезона. Но это вопрос к клубам – и к «Арсеналу», и к «Спартаку», от них зависит, где я буду. От меня – только то, как я буду играть и проявлять себя», – приводит слова Бакаева ТАСС.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевой пас.