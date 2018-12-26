Ринат Билялетдинов – о работе Березуцких в «Витессе»: Это замечательный опыт - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 07:43Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Ринат Билялетдинов – о работе Березуцких в «Витессе»: Это замечательный опыт

На данный момент команда Леонида Слуцкого занимает 5-е место в таблице чемпионата Голландии, набрав 26 очков.

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал решение бывших защитников московского ЦСКА и сборной России Алексея и Василия Березуцких войти в тренерский штаб «Витесса» Леонида Слуцкого.

«Голландский чемпионат не отличается безумными скоростями, поэтому Березуцкие и вовсе могли бы поиграть там ещё полгодика. А если говорить серьёзно, то это замечательный опыт для них. Василий и Алексей посмотрят, как всё устроено в Европе, смогут понять местный менталитет. В целом этот этап в их карьере поможет определиться, нужна ли им вообще тренерская деятельность», – приводят слова Билялетдинова «Известия».

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