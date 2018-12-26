Рахим Стерлинг: У «Сити» есть такие сильные конкуренты, как «Ливерпуль». Это хорошо, иначе было бы скучно

На данный момент подопечные Хосепа Гвардиола занимают 2-е место в таблице АПЛ, уступая "красным" 4 очка.
Хавбек "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг высказался о конкуренции в чемпионате Англии.
«У «Ливерпуля» отличная команда и отличные игроки не только в нападении, но и в защите. Большая благодарность им за то, что они делают в этом сезоне. Это идет на пользу лиге.
У «Ман Сити» есть такие сильные конкуренты, как «Ливерпуль» и «Челси». Это хорошо, иначе было бы скучно», – приводит слова Стерлинга "Газета.Ru" со ссылкой на Sport360.