Рахим Стерлинг: У «Сити» есть такие сильные конкуренты, как «Ливерпуль». Это хорошо, иначе было бы скучно - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 08:56Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Рахим Стерлинг: У «Сити» есть такие сильные конкуренты, как «Ливерпуль». Это хорошо, иначе было бы скучно

На данный момент подопечные Хосепа Гвардиола занимают 2-е место в таблице АПЛ, уступая "красным" 4 очка.

Хавбек "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг высказался о конкуренции в чемпионате Англии.

«У «Ливерпуля» отличная команда и отличные игроки не только в нападении, но и в защите. Большая благодарность им за то, что они делают в этом сезоне. Это идет на пользу лиге.

У «Ман Сити» есть такие сильные конкуренты, как «Ливерпуль» и «Челси». Это хорошо, иначе было бы скучно», – приводит слова Стерлинга "Газета.Ru" со ссылкой на Sport360.

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