СМИ: Суд лишил Аленичева водительских прав на 1,5 года

Футбол 26 декабря 2018 09:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает NGS24.

Сегодня, 26 декабря в Красноярске состоялось заседание суда, на котором рассматривалось дело о лишении водительских прав главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

Согласно источнику, специалист и его представитель не явились в суд.

Отмечается, что судья заслушал свидетелей со стороны обвинения и сотрудников ДПС. В итоге, с сегодняшнего дня Аленичев лишен прав на управление транспортными средствами сроком на 1,5 года со штрафом в 30 тысяч рублей. В ближайшие три дня тренер должен сдать водительское удостоверение, однако у него есть право обжаловать вердикт суда.

Напомним, в ночь на 18 ноября в районе улицы Крайней был остановлен автомобиль, за рулем которого находился Дмитрий Аленичев. Он отказался проходить медосвидетельствование.