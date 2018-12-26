СМИ: Суд лишил Аленичева водительских прав на 1,5 года - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 09:24Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

СМИ: Суд лишил Аленичева водительских прав на 1,5 года

Об этом сообщает NGS24.

Сегодня, 26 декабря в Красноярске состоялось заседание суда, на котором рассматривалось дело о лишении водительских прав главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

Согласно источнику, специалист и его представитель не явились в суд.

Отмечается, что судья заслушал свидетелей со стороны обвинения и сотрудников ДПС. В итоге, с сегодняшнего дня Аленичев лишен прав на управление транспортными средствами сроком на 1,5 года со штрафом в 30 тысяч рублей. В ближайшие три дня тренер должен сдать водительское удостоверение, однако у него есть право обжаловать вердикт суда.

Напомним, в ночь на 18 ноября в районе улицы Крайней был остановлен автомобиль, за рулем которого находился Дмитрий Аленичев. Он отказался проходить медосвидетельствование.

#Футбол-Россия#РПЛ#фк енисей#аленичев дмитрий
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