«Милан» предложит новый контракт сыну Мальдини

Футбол 26 декабря 2018 12:50 Источник: Calciomercato.com Автор: Липкин Антон

17-летний Даниэль Мальдини выступает на позиции форварда.

«Милан» намерен предложить новый контракт форварду молодежной команды Даниэлю Мальдини, сообщает Calciomercato.com.

17-летний сын спортивного директора клуба и бывшего защитника «россонери» Паоло Мальдини забил в нынешнем сезоне три гола в 11 матчах за «Милан» (U19) в примавере и кубке.

По данным источника, интерес к молодому нападающему проявляют и другие клубы.

Нынешний контракт Мальдини-младшего с «Миланом» рассчитан до 2021 года.

Напомним, у Паоло Мальдини также есть старший сын Кристиан, выступающий, как отец, на позиции защитника. В нынешнем сезоне он играет в серии C за «Пьянченцу».