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Футбол26 декабря 2018 12:50Источник: Calciomercato.comАвтор: Липкин Антон

«Милан» предложит новый контракт сыну Мальдини

17-летний Даниэль Мальдини выступает на позиции форварда.

«Милан» намерен предложить новый контракт форварду молодежной команды Даниэлю Мальдини, сообщает Calciomercato.com.

17-летний сын спортивного директора клуба и бывшего защитника «россонери» Паоло Мальдини забил в нынешнем сезоне три гола в 11 матчах за «Милан» (U19) в примавере и кубке.

По данным источника, интерес к молодому нападающему проявляют и другие клубы.

Нынешний контракт Мальдини-младшего с «Миланом» рассчитан до 2021 года.

Напомним, у Паоло Мальдини также есть старший сын Кристиан, выступающий, как отец, на позиции защитника. В нынешнем сезоне он играет в серии C за «Пьянченцу».

#серия а#фк милан#мальдини даниэль
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