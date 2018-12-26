ФИФА направила в РФС запрос в связи с участием двух клубов в Кубке Крымского футбольного союза - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 13:11Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

ФИФА направила в РФС запрос в связи с участием двух клубов в Кубке Крымского футбольного союза

В турнире сыграли «Сокол» и «Анжи-2».

ФИФА направила в РФС запрос в связи с участием «Сокола» и «Анжи-2» в Открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза 2017 года, сообщает «Р-Спорт».

«На данный момент мы разбираемся в ситуации и обязательно проинформируем об этом соответствующее подразделение ФИФА, – заявили в пресс-службе РФС. – Со своей стороны можем добавить, что при проведении внутрироссийских и международных соревнований любого уровня РФС всегда придерживается всех регламентов и нормативных документов ФИФА».

Напомним, в 2014 году УЕФА запретил крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС.

ФИФА может применить к РФС санкции, если будет доказано, что российские клубы участвовали в турнире по согласованию с союзом.

#рфс#фифа#фк анжи-2#фк сокол саратов#второй дивизион (пфл)
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