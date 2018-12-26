Аршавин рассказал, кому подарил футболку Фернандо Торреса после покера в ворота «Ливерпуля» - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 14:02Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Гичунцев Артур

Аршавин рассказал, кому подарил футболку Фернандо Торреса после покера в ворота «Ливерпуля»

Российский футболист забил четыре мяча в матче против "красных", который прошел в апреле 2009 года.

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, кому подарил футболку, полученную от экс-нападающего "Ливерпуля" и сборной Испании Фернандо Торреса.

«Один из моих детских тренеров собирает футболки с 9-м номером, а у него день рождения в конце августа. Так мне в голову еще до матча пришла мысль попросить футболку у Торреса. 9-й номер, красный цвет. Вот пришлось забить четыре, чтобы Фернандо не смог мне отказать.

Я вообще ни у кого не прошу футболки обычно два раза в жизни только это делал – в случае с Криштиану Роналду и с Торресом», – цитирует Аршавина "Матч ТВ".

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