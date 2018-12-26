Вице-губернатор, вравший про бакланов и крышу стадиона на Крестовском острове, отправлен в отставку

Футбол 26 декабря 2018 16:04 Источник: «RT на русском»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, отвечавший в правительстве города за капитальное строительство, отправлен в отставку со своего поста. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт администрации города.

Напомним, что Игорь Албин отвечал за строительство стадиона на Крестовском острове в последние году его возведения. Широкую известность Албину принесло заявление о том, что раздвижная крыша свежевыстроенного стадиона, стоимость которого по официальным данным составляла около 43 миллиардов рублей, протекала из-за прилетевших бакланов, склевавших светоотражательную пленку: «Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами», — заявил Албин в интервью в августе 2017 года.

В декабре 2018 года Албин признал, что вся история с бакланами, склевавшими пленку, была полностью выдуманной, а он делал свое заявление специально для того, чтобы отвлечь фанатов "Зенита", готовивших оскорбительные кричалки в адрес губернатора. Напомним, что свое нашумевшее интервью Албин дал сразу после того, как в сети появилось видео, на котором тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко перед матчем "Зенит" - "Ахмат"скандирует в камеру "Ахмат - сила!".