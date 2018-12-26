Динияр Билялетдинов: Я не слышал, чтобы в Англии кто-то всерьез обсуждал отмену Boxing Day

Футбол 26 декабря 2018 16:47 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Boxing Day в английском футболе — это один день, 26 декабря, следующий после католического Рождества.

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о своем отношении к матчам АПЛ в Boxing Day.

«Не могу сказать, что это какое-то сумасшедшее физическое перенапряжение. У команд премьер-лиги есть возможность проводить ротацию состава. Такого, чтобы кто-то умирал, нет. Это традиция, абсолютно привычная для футболистов. Между играми совсем мало времени, и оно уходит в основном на восстановление. Процедуры, массажи, кто-то работает в тренажёрном зале, чтобы разогнать усталость из мышц. Если и есть тренировки, то они длятся максимум 40 минут. Я не слышал, чтобы в Англии кто-то всерьез обсуждал отмену Boxing Day. Для лиги это значимый период, не думаю, что его когда-либо отменят», - приводит слова Билялетдинова сайт телеканала «360».

Билялетдинов выступал за «Эвертон» с 2009 по 2012 год, забив восемь мячей в 59 матчах.