Сергей Прядкин: РФС не имеет никакого отношения к турниру в Крыму - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 17:14Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Сергей Прядкин: РФС не имеет никакого отношения к турниру в Крыму

«Анжи-2» и «Сокол» приняли участие в турнире в Крыму.

Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин высказался об участии российских команды – «Анжи-2» и «Сокола» – в турнире в Крыму.

«Российский футбольный союз никакого отношения к тому турниру не имеет, – приводит ТАСС слова Прядкина. – Как уже сказал руководитель одного из клубов, команды проводили тренировочный сбор и ни в каком официальном соревновании под какой-либо эгидой не участвовали».

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА сделал запрос в РФС в связи с участием команд в Открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза 2017 года.

Напомним, в 2014 году УЕФА запретил крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС. А РФС не имеет права проводить турниры на территории Крыма.

#рфс#прядкин сергей#фк анжи-2#фк сокол саратов#Футбол-Россия
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