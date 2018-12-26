Сергей Прядкин: РФС не имеет никакого отношения к турниру в Крыму

Футбол 26 декабря 2018 17:14 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

«Анжи-2» и «Сокол» приняли участие в турнире в Крыму.

Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин высказался об участии российских команды – «Анжи-2» и «Сокола» – в турнире в Крыму.

«Российский футбольный союз никакого отношения к тому турниру не имеет, – приводит ТАСС слова Прядкина. – Как уже сказал руководитель одного из клубов, команды проводили тренировочный сбор и ни в каком официальном соревновании под какой-либо эгидой не участвовали».

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА сделал запрос в РФС в связи с участием команд в Открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза 2017 года.

Напомним, в 2014 году УЕФА запретил крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС. А РФС не имеет права проводить турниры на территории Крыма.