Торнике Окриашвили: Было бы очень хорошо перейти в «Спартак» под руководством Кононова

Футбол 26 декабря 2018 17:39 Источник: Sports.ru Автор: Сметанникова Дарья

Бывший нападающий «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал о своем отношении к главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову.

Напомним, грузинский футболист в середине декабря по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Краснодаром».

«Кононов меня знает из чемпионата Украины: он там тренировал «Карпаты», а я играл против них всегда удачно. Кстати, Кононов на пару лет раньше хотел меня взять в «Краснодар». И через четыре дня после перехода планировал ставить в состав. Жаль, что он сразу ушел. 4-5 раз с ним потренировался, все очень понравилось. Не кричит, не матерится. Было очень комфортно, к тому же его стиль игры мне близок. Все то, что сказал про Мусаева, можно применить и к Кононову. Было бы очень хорошо перейти в «Спартак», - приводит слова Окриашвили Sports.ru.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 7 матчей и забил 2 гола.