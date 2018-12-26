Торнике Окриашвили: Было бы очень хорошо перейти в «Спартак» под руководством Кононова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол26 декабря 2018 17:39Источник: Sports.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Торнике Окриашвили: Было бы очень хорошо перейти в «Спартак» под руководством Кононова

Бывший нападающий «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал о своем отношении к главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову.

Напомним, грузинский футболист в середине декабря по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Краснодаром».

«Кононов меня знает из чемпионата Украины: он там тренировал «Карпаты», а я играл против них всегда удачно. Кстати, Кононов на пару лет раньше хотел меня взять в «Краснодар». И через четыре дня после перехода планировал ставить в состав. Жаль, что он сразу ушел. 4-5 раз с ним потренировался, все очень понравилось. Не кричит, не матерится. Было очень комфортно, к тому же его стиль игры мне близок. Все то, что сказал про Мусаева, можно применить и к Кононову. Было бы очень хорошо перейти в «Спартак», - приводит слова Окриашвили Sports.ru.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 7 матчей и забил 2 гола.

#окриашвили торнике#кононов олег#фк спартак#фк краснодар#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта