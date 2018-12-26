Торнике Окриашвили: Было бы очень хорошо перейти в «Спартак» под руководством Кононова

Бывший нападающий «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал о своем отношении к главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову.
Напомним, грузинский футболист в середине декабря по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Краснодаром».
«Кононов меня знает из чемпионата Украины: он там тренировал «Карпаты», а я играл против них всегда удачно. Кстати, Кононов на пару лет раньше хотел меня взять в «Краснодар». И через четыре дня после перехода планировал ставить в состав. Жаль, что он сразу ушел. 4-5 раз с ним потренировался, все очень понравилось. Не кричит, не матерится. Было очень комфортно, к тому же его стиль игры мне близок. Все то, что сказал про Мусаева, можно применить и к Кононову. Было бы очень хорошо перейти в «Спартак», - приводит слова Окриашвили Sports.ru.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 7 матчей и забил 2 гола.