«Фулхэм» упустил победу над «Вулверхэмптоном» - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 17:42Автор: Липкин Антон

«Фулхэм» упустил победу над «Вулверхэмптоном»

«Дачники» не побеждают в шестом матче подряд.

«Фулхэм» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) в матче 19-го тура премьер-лиги на стадионе «Крэйвен Коттэдж» в Лондоне.

Полузащитник Райан Сессеньон вывел хозяев вперед на 74-й минуте, однако через девять минут марокканец Ромен Саисс забил ответный гол.

«Дачники» продлили серию без побед до шести матчей и с 11 очками занимают предпоследнее место. У «Вулверхэмптона» 26 очков и девятое место.

В 20-м туре 29 декабря «Фулхэм» примет «Хаддерсфилд», а «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом».

Премьер-лига
19-й тур

«Фулхэм» – «Вулверхэмптон» – 1:1 (0:0)
Голы: Сессеньон, 75 – Саисс, 85.

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