Валерий Кечинов: Боккети, Джано, Попов и Самедов – это не усиление «Спартака»

Футбол 26 декабря 2018 18:09 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Липкин Антон

Четыре игрока могут покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно.

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе из клуба защитника Сальваторе Боккетти, а также полузащитников Джано, Ивелина Попова и Александра Самедова.

«Пришло время что-то менять, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Кечинова. –Тренер видит, что это не усиление для «Спартака». У Самедова уже возраст. Что касается Боккетти, тренер видит, что он не является фундаментальным защитником для команды.

Джано замучили травмы. Ему тоже надо что-то менять, потому что он в «Ростове» играл, где-то еще, но как только приходит в «Спартак», у него что-то не получается.

Попов тоже не стал ключевым футболистом, хотя это добротный игрок. Но здесь у него нет постоянной практики. Ему нужно найти клуб, где он будет стабильно выходить на поле. В принципе, все по делу».

Напомним, ранее сообщалось, что все четверо не поедут с командой на первый сбор в ОАЭ.