ЦСКА выпустил новогодний программу «Вечерний Гинер» (видео)

Футбол 26 декабря 2018 18:17 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

ЦСКА выпустил шуточный новогодний ролик в стиле «Вечернего Урганта», главным героем которой стал президент клуба Евгений Гинер.

«Этот год получился неоднозначным. Путевку в Лигу чемпионов добыла одна команда – а играла другая. Хотел бы поблагодарить вас за ту поддержку, которую мы имели. Вы поддерживали нас на нашем стадионе и на выездах. И даже в «Лужниках», где мы тоже в этом году сыграли.

Пресс-служба ЦСКА пошутила, что в этом году в команду могли перейти, но не перешли Лука Модрич, «потому что у нас уже есть хорват, который сделал «Реалу» больно». Криштиану Роналду, «потому что у нас забивает Чалов». Си Джей, «потому что уже потрачено на Родриго Бекао». Дед Мороз, «потому что у нас и так есть кому дарить подарки болельщикам».