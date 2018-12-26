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Футбол26 декабря 2018 18:20Источник: Чемпионат.com

«Спартак» снимет фильм и сериал об истории клуба

Руководство «Спартака» намерено принять участие в съемках полнометражного фильма и сериала об истории клуба, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, в проекте будет задействован кинопродюсер Юсуп Бахшиев, известный по работе над фильмами «Параграф 78» и «Антикиллер». Проект носит рабочее название «Лучшие люди страны»: в рамках него также планируется создание мультфильма, документального кино и книги.

«Спартак» выступит в качестве одного из спонсоров проекта, а с 15 января планируется начать его медийное освещение.

Сообщается, что к съемкам планируют привлечь известных болельщиков «Спартака» из творческой среды.

#Футбол-Россия#рпл#фк спартак
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