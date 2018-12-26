Андрей Аршавин: Клопп – главная фигура в «Ливерпуле» - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 18:25Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Андрей Аршавин: Клопп – главная фигура в «Ливерпуле»

«Красные» под руководством немецкого тренера лидируют в премьер-лиге.

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Ливерпуль» показывает хороший быстрый футбол, укрепил слабые зоны в межсезонье и его лидерство вполне закономерно, – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». – Клопп? Он главная фигура в команде. Он собрал весь состав и выстроил агрессивный атакующий состав, от него многое зависит».

Напомним, «Ливерпуль» лидирует в премьер-лиге после 18 туров, опережая на четыре очка «Манчестер Сити». «Красные» не потерпели в чемпионате ни одного поражения.

В среду в 19-м туре «Ливерпуль» сыграет дома с «Ньюкаслом».

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