«Сампдория» довела беспроигрышную серию до шести матчей, обыграв «Кьево» - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 18:54Источник: «Советский спорт»

«Сампдория» довела беспроигрышную серию до шести матчей, обыграв «Кьево»

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Сампдория» на своем поле обыграла «Кьево» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Фабио Квальярелла и Гастон Рамирес, забившие на 47-й и 59-й минутах соответственно.

«Сампдория» в чемпионате Италии довела беспроигрышную серию до шести матчей и с 29 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице, а «Кьево» расположился на 20-й строчке, имея в активе пять очков.

В следующем туре блучеркьяти 29 декабря на выезде сыграют с «Ювентусом», а команда из Вероны в тот же день примет «Фрозиноне».

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