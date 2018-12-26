Гол Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче с «Аталантой» - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 18:56Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Гол Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче с «Аталантой»

В Бергамо прошел матч 18-го тура серии А, в котором «Аталанта» принимала «Ювентус». Матч закончился ничьей со счетом 2:2.

Счет в матче на второй минуте открыл Берат Джимсити, отправивший мяч в собственные ворота. Преимущество «Аталанте» принес дубль Дувана Сапаты (24, 56). Ничейным счет сделал Криштиану Роналду (78).

Отметим, что на 53-й минуте «Ювентус» остался в меньшинстве после того, как Родриго Бентанкур получил вторую желтую карточку.

Клуб из Турина занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. «Аталанта» с 25 баллами идет седьмой.

В следующем туре «Аталанта» 29 декабря сыграет в гостях с «Сассуоло», а «Ювентус» в этот же день примет «Сампдорию».

Серия А
18-й тур

«Аталанта» – «Ювентус» 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – 2, автогол Джимсити, 1:1 – 24 Сапата, 2:1 – 56 Сапата, 2:2 – 78 Роналду.

«Аталанта»: Бериша, Хатебур, Джимсити, Масьелло (Муса, 86), Кастань, Иличич (Пессина, 77), Пашалич (Госенс, 67), Гомес, Фройлер, Манчини, Сапата.

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо, Алекс Сандро, Бентанкур, Джан, Хедира (Роналду, 65), Дуглас Коста (Пьянич, 57), Дибала, Манджукич.

Предупреждения: Бентанкур (18), Сапата (29), Манчини (32), Кьеллини (38), Хатебур (59), Манджукич (62), Флойлер (91).

Удаление: Бентанкур (53).

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