«Фиорентина» дома проиграла «Парме»

Футбол 26 декабря 2018 18:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Во Флоренции состоялся матч 18-го тура серии А. «Фиорентина» на своем поле принимала «Парму» и проиграла со счетом 0:1.

Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил Роберто Инглезе. Во втором тайме «Фиорентина» осталась в меньшинстве после удаления Витора Уго.

«Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А с 25 очками. «Парма» с таким же количеством баллов идет десятой.

В 19-м туре «Фиорентина» 29 декабря сыграет в гостях с «Дженоа». «Парма» в тот же день примет «Рому».