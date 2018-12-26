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Футбол26 декабря 2018 18:57Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Фиорентина» дома проиграла «Парме»

Во Флоренции состоялся матч 18-го тура серии А. «Фиорентина» на своем поле принимала «Парму» и проиграла со счетом 0:1.

Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил Роберто Инглезе. Во втором тайме «Фиорентина» осталась в меньшинстве после удаления Витора Уго.

«Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А с 25 очками. «Парма» с таким же количеством баллов идет десятой.

В 19-м туре «Фиорентина» 29 декабря сыграет в гостях с «Дженоа». «Парма» в тот же день примет «Рому».

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