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Футбол26 декабря 2018 19:54Источник: «Советский спорт»

«Лестер» одержал волевую победу в матче с «Манчестер Сити»

В матче 19-го тура английской премьер-лиги «Лестер» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Марк Олбрайтон (19-я минута) и Рикарду Перейра (81), а у гостей единственный мяч забил Бернарду Силва (14).

«Манчестер Сити» потерпел второе поражение кряду, третье – в сезоне и с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Лестер» поднялся на седьмую строчку, имея в активе 28 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 30 декабря на выезде сыграют с «Саутгемптоном», а «лисы» днем ранее примут «Кардифф».

АПЛ
19-й тур

«Лестер Сити» – «Манчестер Сити» – 2:1 (1:1)

Голы: Олбрайтон, 19; Перейра, 81 – Силва, 14

«Лестер Сити»: Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Перейра, Магуайр, Ндиди, Менди, Олбрайтон, Чоудури (Грэй, 63), Мэддисон (Симпсон, 78), Варди (Окадзаки, 88).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Данило, Делф, Бернарду Силва (Марез, 83), Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне (Сильва, 70), Сане, Агуэро.

Предупреждения: Магуайр, 58; Варди, 87 – Стоунз, 77; Агуэро, 90

Удаление: Делф, 90

#апл#фк лестер сити#фк манчестер сити
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