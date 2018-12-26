«Тоттенхэм» разгромил «Борнмут» и вышел на второе место в АПЛ - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 19:56Источник: «Советский спорт»

«Тоттенхэм» разгромил «Борнмут» и вышел на второе место в АПЛ

В матче 19-го тура английской премьер-лиги «Тоттенхэм» на поле стадиона «Уэмбли» разгромил «Борнмут» со счетом 5:0.

У победителей встречи дубль оформил Сон Хын Мин (23-я и 70-я минуты) и по разу отличились Кристиан Эриксен (16), Лукас Моура (35) и Гарри Кейн (61).

«Тоттенхэм» одержал пятую победу кряду в АПЛ и с 45 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре «шпоры» 29 декабря примут «Вулверхэмтон», а подопечные Эдди Хау на следующий день на выезде сыграют с «Манчестер Юнайтед».

#апл#фк тоттенхэм#фк борнмут
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