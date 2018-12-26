«Эвертон» прервал безвыигрышную серию в АПЛ, разгромив на выезде «Бернли» - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 20:04Источник: «Советский спорт»

«Эвертон» прервал безвыигрышную серию в АПЛ, разгромив на выезде «Бернли»

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде разгромил «Бернли» со счетом 5:1.

У победителей встречи дубль оформил Лука Динь (13-я и 71-я минуты) и по разу отличились Йерри Мина (2), Гилфи Тор Сигурдссон (22, пен.) и Ришарлисон (90+3), а у хозяев поля единственный мяч забил Бен Гибсон (37).

«Эвертон» прервал безвыигрышную серию в АПЛ из пяти игр и с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Бернли» расположился на 18-й строчке, имея в активе 12 очков.

В следующем туре «ириски» 29 декабря на выезде сыграют с «Брайтоном», а бордовые на следующий день примут «Вест Хэм».

#апл#фк эвертон#фк бернли
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