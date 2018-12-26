Деян Ловрен: Для «Ливерпуля» каждый матч финальный

Футбол 26 декабря 2018 20:46 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

«Ливерпуль» продолжил беспроигрышную серию в английской премьер-лиге, обыграв в 19-м туре «Ньюкасл» на «Энфилде» со счетом 4:0.

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал победу над «Ньюкслом». Защитник стал автором одного гола.

«Мы просто фокусируемся на себе, играем от матча к матчу. Для «Ливерпуля» каждый матч финальный.

Первый тайм с «Ньюкаслом» получился тяжелым, но мы проявили терпение. «Ливерпуль» должен сохранить этот импульс. Каждый матч сегодня имеет важное значение.

Мы смотрим на себя и делаем то, что просит тренер. Это хороший день для нас, для фанатов. Давайте повторим это в игре с «Арсеналом», - приводит слова Ловрена BBC.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 51 очко. 29 декабря команда примет «Арсенал» в рамках 20-го тура АПЛ.