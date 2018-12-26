Хосеп Гвардиола: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» лучше нас на данный момент - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 20:54Источник: BBCАвтор: Сметанникова Дарья

Хосеп Гвардиола: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» лучше нас на данный момент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после поражения от «Лестера» (1:2) в 19-м туре английской премьер-лиги.

«Мы должны попытаться найти решение. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заслуживают находиться там, где находятся сегодня. Они выигрывают, а мы нет. Разрыв увеличивается.

В прошлом сезоне у нас был большой отрыв, в этом «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» очень хороши. Мы закончили первую часть сезона и у нас достаточно очков, чтобы стать чемпионами, но «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» лучше нас на данный момент.

Футбол увлекателен и непредсказуем. Люди говорят, что мы легко выиграли прошлый чемпионат, но это было очень сложно», - приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» потерпел второе поражение кряду, третье – в сезоне и с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 30 декабря на выезде сыграют с «Саутгемптоном».

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