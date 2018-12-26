Юрген Клопп: Чемпионская гонка в этом сезоне АПЛ продолжится до последнего дня

Футбол 26 декабря 2018 21:11 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

«Ливерпуль» продолжил беспроигрышную серию в английской премьер-лиге, обыграв в 19-м туре «Ньюкасл» на «Энфилде» со счетом 4:0.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итог домашнего матча.

«Ливерпуль» хорошо начал матч, если говорить о нападении. А вот то, как мы играли в обороне, мне не очень понравилось. Но в целом провели хороший матч, могли забить больше голов. Трудно взломать оборону «Ньюкасла», но парни справились с работой.

Мы не знали о результате матча с участием «Манчестер Сити» во время своей игры. Нам предстоит сыграть с этой командой скоро. На месте «Манчестер Сити» я бы считал, отставание от «Ливерпуля» составляет не семь, а четыре очка. Перед игрой с «Ман Сити» нам ещё предстоит встреча с «Арсеналом».

Для «Ливерпуля» сейчас важна только своя игра и то, как мы будем придерживаться этого уровня. У «Тоттенхэма», как и у нас, сейчас успешная серия. «Челси» и «Арсенал» побеждают. Чемпионская гонка в этом сезоне АПЛ продолжится до последнего дня», - приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 51 очко. 29 декабря команда примет «Арсенал» в рамках 20-го тура АПЛ.