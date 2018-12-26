Маурисио Почеттино: «Тоттенхэму» нужно также провести вторую часть сезона

Футбол 26 декабря 2018 21:36 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

В матче 19-го тура английской премьер-лиги «Тоттенхэм» на поле стадиона «Уэмбли» разгромил «Борнмут» со счетом 5:0.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итог встречи.

«Мы находимся в очень хорошем положении. Наши основные конкуренты — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Одно дело быть выше чем они, а другое — между ними. «Манчестер Сити» — действующий чемпион, «Ливерпуль» играет просто фантастически. Впереди у нас много работы.

Победа заставляет нас верить в успех, но мы двигаемся шаг за шагом. Мы обязательно будем готовы к следующему матчу через три дня.

«Тоттенхэм» на полпути, нам нужно также провести вторую часть сезона. Все зависит от нас. Если мы покажем такое же качество и ту же веру, возможно, в конце сезона будем говорить, что мы боремся за большие вещи. Я очень доволен выступлением», - приводит слова Почеттино BBC.

«Тоттенхэм» одержал пятую победу кряду в АПЛ и с 45 очками поднялся на второе место в турнирной таблице. В следующем туре «шпоры» 29 декабря примут «Вулверхэмтон».