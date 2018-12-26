«Рома» в домашнем матче одержала победу над «Сассуоло» - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 21:56Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Рома» в домашнем матче одержала победу над «Сассуоло»

На стадионе «Олимпико» состоялся матч 18-го тура серии А между «Ромой» и «Сассуоло». Игра закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счет в матче на восьмой минуте открыл Диего Перотти, реализовавший пенальти. Укрепил преимущество римлян в первом тайме Патрик Шик (23-я минута). Третий гол забил Николо Дзаньоло (59). Единственный гол у гостей забил Хоума Бабакар (90).

«Рома» поднялась на четыре позиции и заняла седьмое место в турнирной таблице серии А, имея в активе 27 очков. У «Сассуоло» 25 баллов и 11-е место.

В следующем туре команда Эусебио Ди Франческо сыграет в гостях с «Пармой», а «Сассуоло» примет «Аталанту». Оба матча пройдут 29 декабря.

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