«Торино» разгромил «Эмполи», СПАЛ и «Удинезе» сыграли вничью

Футбол 26 декабря 2018 21:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В серии А завершились два матча 18-го тура.

«Торино» на своем поле крупно обыграл «Эмполи» - 3:0. В составе победителей отличились Николя Н’Кулу (44-я минута), Лоренцо Де Сильвестри (49) и Яго Фальке (75).

«Торино» после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице серии А с 26 очками, «Эмполи» идет на 16-й позиции с 16 баллами.

В другом матче СПАЛ принимал на своем поле «Удинезе». Матч закончился ничьей – 0:0. СПАЛ обогнал «Эмполи» и поднялся на 15-ю строчку в таблице с 17 очками, у «Удинезе» 15 баллов и 17-е место.

В 19-м туре «Удинезе» примет «Кальяри», СПАЛ сыграет на выезде с «Миланом», «Эмполи» дома встретится с «Интером», а «Торино» съездит в гости к «Лацио». Все матчи пройдут 29 декабря.