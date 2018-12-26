Футбол 26 декабря 2018 22:10 Источник: «Советский спорт»

В матче 19-го тура английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» – 1:1.

Счет в матче на седьмой минуте открыл нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг, а у хозяев поля мяч на 35-й минуте забил Юрген Локадия.

«Арсенал» с 38 очками поднялся на четвертое место, в зону Лиги чемпионов, в турнирной таблице, а «Брайтон» расположился на 13-й строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери 29 декабря на выезде сыграют с «Ливерпулем», а «чайки» в тот же день примут «Эвертон».

АПЛ

19-й тур

«Брайтон» – «Арсенал» – 1:1 (1:1)

Голы: Обамеянг, 7 – Локадия, 35

«Брайтон»: Райан, Даффи, Бернардо, Монтойя, Балогун, Марч, Стивенс, Проппер, Гросс, Локадия (Кнокерт, 86), Мюррей (Андоне, 79).

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Колашинац, Лихтштайнер, Косьельни (Мэйтленд-Найлз, 70), Торрейра, Джака, Озил (Ивоби, 46), Гендузи, Обамеянг, Ляказетт (Рэмзи, 62).

Предупреждения: Монтойя, 45, Мюррей, 58 – Колашинац, 81