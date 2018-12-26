Ломовицкий в четверг подпишет долгосрочный контракт со «Спартаком» - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 23:19Источник: Sport Inside

Ломовицкий в четверг подпишет долгосрочный контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий в четверг подпишет новый долгосрочный контракт с клубом, сообщает Sport Inside.

Текущий контракт 20-летнего хавбека рассчитан 30 июня 2020 года.

Ломовицкий в текущем сезоне в составе «Спартака» принял участие в 16 играх во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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