Ломовицкий в четверг подпишет долгосрочный контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий в четверг подпишет новый долгосрочный контракт с клубом, сообщает Sport Inside.
Текущий контракт 20-летнего хавбека рассчитан 30 июня 2020 года.
Ломовицкий в текущем сезоне в составе «Спартака» принял участие в 16 играх во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
В четверг полузащитник @fcsm_official Александр Ломовицкий подпишет новый долгосрочный контракт с клубом. #рпл #спартак #ломовицкий— sport_inside (@sportinside2013) 26 декабря 2018 г.