Ломовицкий в четверг подпишет долгосрочный контракт со «Спартаком»

Футбол 26 декабря 2018 23:19 Источник: Sport Inside

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий в четверг подпишет новый долгосрочный контракт с клубом, сообщает Sport Inside.

Текущий контракт 20-летнего хавбека рассчитан 30 июня 2020 года.

Ломовицкий в текущем сезоне в составе «Спартака» принял участие в 16 играх во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.