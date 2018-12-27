Дубль Азара принес победу «Челси» в матче с «Уотфордом»

В матче 19-го тура английской премьер-лиги «Челси» на выезде обыграл «Уотфорд» со счетом 2:1.
Счет в матче на заключительной минуте первого тайма открыл полузащитник гостевой команды Эден Азар, спустя две минуты хавбек хозяев поля Роберто Перейра восстановил равенство в счете. Точку в матче поставил Азар, реализовавший пенальти на 58-й минуте.
«Челси» с 40 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Уофорд» расположился на девятой строчке, имея в активе 27 очков.
В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 30 декабря на выезде сыграют с «Кристал Пэлас», а «шершни» днем ранее примут «Ньюйкасл Юнайтед».
АПЛ
19-й тур
«Уотфорд» – «Челси» – 1:2 (1:1)
Голы: Перейра, 45+3 – Азар, 45+1, 58 (пенальти).
«Уотфорд»: Фостер, Кэткарт, Холебас, Фемения, Кабаселе (Мариаппа, 16), Дукуре, Капу, Перейра, Сема (Кина, 67), Деулофеу (Саксесс, 82), Дини.
«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар, Канте, Виллиан, Ковачич (Баркли, 80), Педро (Хадсон-Одои, 43; Эмерсон, 85), Жоржиньо.
Предупреждение: Фостер, 58