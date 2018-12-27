Дубль Азара принес победу «Челси» в матче с «Уотфордом»

Футбол 27 декабря 2018 00:28 Источник: «Советский спорт»

В матче 19-го тура английской премьер-лиги «Челси» на выезде обыграл «Уотфорд» со счетом 2:1.

Счет в матче на заключительной минуте первого тайма открыл полузащитник гостевой команды Эден Азар, спустя две минуты хавбек хозяев поля Роберто Перейра восстановил равенство в счете. Точку в матче поставил Азар, реализовавший пенальти на 58-й минуте.

«Челси» с 40 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Уофорд» расположился на девятой строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 30 декабря на выезде сыграют с «Кристал Пэлас», а «шершни» днем ранее примут «Ньюйкасл Юнайтед».

АПЛ

19-й тур

«Уотфорд» – «Челси» – 1:2 (1:1)

Голы: Перейра, 45+3 – Азар, 45+1, 58 (пенальти).

«Уотфорд»: Фостер, Кэткарт, Холебас, Фемения, Кабаселе (Мариаппа, 16), Дукуре, Капу, Перейра, Сема (Кина, 67), Деулофеу (Саксесс, 82), Дини.

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар, Канте, Виллиан, Ковачич (Баркли, 80), Педро (Хадсон-Одои, 43; Эмерсон, 85), Жоржиньо.

Предупреждение: Фостер, 58