«Интер» прервал беспроигрышную серию «Наполи» благодаря голу на 91-й минуте (видео)

Футбол 27 декабря 2018 00:38 Источник: «Советский спорт»

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Интер» на поле стадиона «Сан-Сиро» в Милане обыграл «Наполи» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 91-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

Стоит отметить, что гости доигрывали встречу в меньшинстве – Калиду Кулибали на 80-й минуте получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение, а Лоренцо Инсиньо был удален на 95-й минуте за грубую игру.

«Наполи» прервал беспроигрышную серию из десяти игр и с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице, а «Интер» расположился строчкой ниже, имея в активе 36 очков.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 29 декабря на выезде сыграют с «Эмполи», а неаполитанцы в тот же день примут «Болонью».

Серия А

18-й тур

«Интер» – «Наполи» – 1:0 (0:0)

Гол: Мартинес, 90+1

«Интер»: Ханданович, де Врей, Асамоа, Д"Амброзио, Шкриньяр, Жоау Мариу (Мартинес, 83), Брозович, Перишич (Кейта Бальде, 74), Валеро (Весино, 64), Политано, Икарди.

«Наполи»: Мерет, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй (Гулям, 78), Аллан, Фабиан Руис, Зелиньски, Кальехон, Гамшик (Максимович, 24), Инсинье, Милик (Мертенс, 71).

Предупреждения: Брозович, 29; Валеро, 52; Мартинес, 90+2 – Аллан, 56; Альбиоль, 67; Кулибали, 80

Удаления: Кулибали, 80; Инсинье, 90+5