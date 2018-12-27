Эден Азар: Хочу забить еще много голов за «Челси» и постараюсь стать легендой клуба

Футбол 27 декабря 2018 06:21 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

В матче 19-го тура английской премьер-лиги «Челси» на выезде обыграл «Уотфорд» со счетом 2:1.

Полузащитник «Челси» Эден Азар стал автором дубля. Бельгиец стал десятым игроком в истории клуба, который превзошел отметку в 100 забитых мячей в составе команды.

«Это много для меня значит, плюс мы добились победы. Забить 101 гол в составе столь потрясающего клуба — я никогда этого не забуду. Теперь болельщики хотят большего и ждут от меня новых подвигов. Хочу забить еще много голов за «Челси» и постараюсь стать легендой клуба, как Лэмпард, Дрогба или Терри.

Я могу сыграть даже центрального защитника. Моя цель – забивать голы и пытаться выигрывать матчи, играя вингера или нападающего. Сегодня я упустил пару моментов, особенно в первом тайме. Но я забил дважды, так что важно сохранять концентрацию.

Мы проявили характер в игре с «Манчестер Сити» после поражения от «Вулверхэмптона». Сегодня мы снова показали хороший футбол после поражения от «Лестера». Когда мы сражаемся и играем вместе, как одно целое, то становимся топ-клубом», - приводит слова Азара BBC.

«Челси» с 40 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 30 декабря на выезде сыграют с «Кристал Пэлас».