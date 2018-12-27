Эмери кинул бутылку в фаната во время матча с «Брайтоном» (фото)

Футбол 27 декабря 2018 07:26 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

В матче 19-го тура английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» – 1:1.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери от досады бросил бутылку с водой, попав в фаната на трибуне. Специалист сразу же принес свои извинения.

«Попросил у болельщика прощения. Я был разочарован ходом игры. Конечно же, я не хотел попасть в человека», - цитирует Эмери BBC.

Unai Emery apologises to Brighton fan after hitting him with water bottle https://t.co/0DIhkoNnUK pic.twitter.com/l6l1LDuzsY — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 26 декабря 2018 г.

«Арсенал» с 38 очками поднялся на четвертое место, в зону Лиги чемпионов, в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Унаи Эмери 29 декабря на выезде сыграют с «Ливерпулем».