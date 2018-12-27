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Футбол27 декабря 2018 08:06Источник: Mundo DeportivoАвтор: Сметанникова Дарья

Рамос покинет «Реал» в случае возвращения Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря.

Капитан «Реала» Серхио Рамос готов покинуть команду, если ее возглавит Моуринью. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщает издание, во время работы португальца в мадридском клубе (с 2010 по 2013 год), у него сложились непростые отношения с Рамосом. Поэтому защитник выразил готовность покинуть «Реал».

Ранее сообщалось, что Моуринью может вернуться в «Реал» по окончании нынешнего сезона. Мадридский клуб готов подписать контракт с тренером после 1 июля 2019 года.

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