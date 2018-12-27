Самир Ханданович: Для «Интера» было важно победить «Наоли» и заставить замолчать критиков

Футбол 27 декабря 2018 08:17 Источник: Football Italia Автор: Сметанникова Дарья

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Интер» на поле стадиона «Сан-Сиро» в Милане обыграл «Наполи» с минимальным счетом – 1:0.

Вратарь «Интера» Самир Ханданович подвел итоги матча.

«Для «Интера» было важно победить сегодня и заставить замолчать критиков. Победа с голом на 92-й минуте может дать нам дополнительный заряд энергии. Удаления, конечно же, имеют решающее значение и могут изменить ход встречи. После красной карточки Кулибали мы знали, что нам нужно рисковать, чтобы выиграть, и мы это сделали. Теперь мысли о субботней игре», - цитирует Хандановича Football Italia.

«Наполи» прервал беспроигрышную серию из десяти игр и с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице, а «Интер» расположился строчкой ниже, имея в активе 36 очков.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 29 декабря на выезде сыграют с «Эмполи».