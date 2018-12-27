Лука Модрич: Моя личная цель и большое желание – завершить карьеру в «Реале» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол27 декабря 2018 08:38Источник: Goal.comАвтор: Сметанникова Дарья

Лука Модрич: Моя личная цель и большое желание – завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал об идеальном сценарии завершении своей карьеры.

«Моя личная цель и мое большое желание – завершить свою карьеру в «Реале». Это был бы идеальный сценарий. Но чтобы достичь этого, я должен продолжать выступать на самом высоком уровне. Это не так легко.

В этом сезоне самое важное для «Реала» – улучшить уровень игры, потому что после всех достижений мы вошли в тяжёлый для команды период», - приводит слова Модрича Goal.

Ранее стало известно, что «Интер» пытался пригласить Модрича минувшим летом. Клуб договорился с полузащитником, однако, «Реал» отказался продавать хорватского футболиста и был недоволен переговорами без их ведома.

#модрич лука#фк реал мадрид#испанская примера
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта