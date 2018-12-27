Маурицио Сарри: Азар способен играть на любой позиции

Футбол 27 декабря 2018 08:45 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

В матче 19-го тура английской премьер-лиги «Челси» на выезде обыграл «Уотфорд» со счетом 2:1.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвел итог матча. В составе его команды дубль оформил Эден Азар.

«В этом матче «Челси» мог победить с другим счетом, поскольку за последние 20-25 минут упустили сразу несколько возможностей. В концовке встречи команда проявила себя отлично, особенно в плане психологии.

Азар действительно способен играть на любой позиции. Сегодня он забил дважды и мог завершить матч с парой голевых передач. Он прекрасно взаимодействует с партнерами.

«Челси» нужно держаться как можно ближе к первой четверке. Задача на этот сезон — выйти в Лигу чемпионов и не сильно отстать от лидеров», - приводит слова Сарри BBC.

«Челси» с 40 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 30 декабря на выезде сыграют с «Кристал Пэлас».