Райан Гиггз: Вокруг игры «Манчестер Юнайтед» есть позитив

Футбол 27 декабря 2018 09:40 Источник: Manchester Evening News Автор: Сметанникова Дарья

На «Олд Траффорд» состоялся матч 19-го тура английской премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Хаддерсфилд Таун» со счетом 3:1.

Бывший полузащитник «МЮ» Райан Гиггз прокомментировал игру своей бывшей команды.

«Это была первая домашняя игра для Оле, и все ждали ее с позитивом после матча в Кардиффе, где команда показала хороший футбол и результат. Стали проявлять себя большие футболисты, Поль Погба забивает, Давид де Хеа сделал несколько сейвов, Маркус Рашфорд становится все лучше и лучше с каждой игрой. Есть реальный позитив вокруг игры, нужно пронести его вперед на следующий матч с «Борнмутом», - приводит слова Гиггза Manchester Evening News.

Стоит отметить, что эта игра стала второй для «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который сменил на этом посту Жозе Моуринью. В первом матче норвежского специалиста «МЮ» разгромил «Кардифф» - 5:1.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В 20-м туре «МЮ» 30 декабря примет «Борнмут».