Карло Анчелотти: Кулибали в матче с «Интером» подвергался расистским оскорблениям, мы просили остановить игру

Футбол 27 декабря 2018 09:45 Источник: Football Italia Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали был удален на 81-й минуте матча с «Интером» (0:1) за аплодисменты в адрес арбитра.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сообщил, что сенегальца оскорбляли болельщики «Интера» на расовой почве.

«Была странная атмосфера. Мы трижды просили приостановить игру, диктор столько же раз делал объявления по стадиону. Кулибали был раздражен. Обычно он очень спокоен и профессионален, но на протяжении всего матча он подвергался расистским оскорблениям.

Мы просили принять меры, но матч продолжался. Нам говорят, что можно приостановить игру, но когда? Когда объявят раз пять? Возможно, в следующий раз нам придется взять дело в свои руки и перестать играть. Вероятно, нам засчитают поражение, но мы готовы это сделать в следующий раз.

Плохо, когда такое происходит в итальянском футболе», - приводит слова Анчелотти Football Italia.