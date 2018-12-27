Промес может вернуться в «Спартак» на правах аренды - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол27 декабря 2018 10:22Источник: Чемпионат.comАвтор: Сметанникова Дарья

Промес может вернуться в «Спартак» на правах аренды

«Севилья» не довольна игрой полузащитника Квинси Промеса, который перешел в испанскую команду летом из «Спартака».

Голландский футболист может вернуться в «Спартак» спустя всего полгода после перехода в «Севилью». Об этом сообщает «Чемпионат».

26-летний Промес может оказаться в московской команде на правах аренды до конца нынешнего сезона. Футболист сам заинтересован в трансфере.

Испанская команда работает над укреплением атаки. В «Севилью» зимой может перейти форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади. Отмечается, что «Севилья» готова расстаться с Промесом и еще одним футболистом Луисом Муриэлем.

В текущем сезоне Промес провел 22 матча за «Севилью», в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

#промес квинси#фк спартак#фк севилья#Возможные трансферы#испанская примера#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта