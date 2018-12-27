Лионель Месси: Хотел бы вновь поработать с Гвардиолой

Футбол 27 декабря 2018 10:48 Источник: Marca Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил желание вновь поработать с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, с которым они пересекались в каталонском клубе.

«Конечно, это было бы непросто, но я бы хотел вновь поработать с ним. Гвардиола – один из лучших тренеров в мире, поэтому было бы здорово оказаться рядом с ним. Хотя, как я уже сказал, это не так просто осуществить», — приводит слова Месси Marca.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Команда под его руководством завоевала 14 трофеев.