Лионель Месси: Хотел бы вновь поработать с Гвардиолой - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 10:48Источник: MarcaАвтор: Сметанникова Дарья

Лионель Месси: Хотел бы вновь поработать с Гвардиолой

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил желание вновь поработать с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, с которым они пересекались в каталонском клубе.

«Конечно, это было бы непросто, но я бы хотел вновь поработать с ним. Гвардиола – один из лучших тренеров в мире, поэтому было бы здорово оказаться рядом с ним. Хотя, как я уже сказал, это не так просто осуществить», — приводит слова Месси Marca.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Команда под его руководством завоевала 14 трофеев.

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