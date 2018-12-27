Рабьо перейдет в «Барселону» за 5 млн евро

Футбол 27 декабря 2018 11:08 Источник: AS Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо может перейти в «Барселону» за пять млн евро в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

Рабьо отказался продлевать контракт с «ПСЖ». Парижский клуб надеется расстаться с 23-летним полузащитником уже зимой.

Рабьо будет получать в «Барселоне» 10 млн евро в год. 10 млн евро в год в качестве бонуса также может получить мать игрока, которая является его агентом.

Трансферная стоимость Рабьо оценивается в 50 млн евро. В текущем сезоне француз провел за «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.