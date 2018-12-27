Лионель Месси: В «Барселоне» были бы рады возвращению Неймара - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 11:48Источник: MarcaАвтор: Сметанникова Дарья

Лионель Месси: В «Барселоне» были бы рады возвращению Неймара

Форвард «Барселоны» Лионель Месси ждет возвращения Неймара в каталонский клуб. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Мы были бы рады его возвращению. Мы с ним хорошие друзья, пережившие много прекрасных и не очень приятных моментов вместе, но руководство французского клуба не допустит, чтобы Неймар покинул команду», - цитирует Месси Marca.

Ранее сообщалось, что возвращение Неймара в Испанию осложнено тем, что на 2019 год его контракт не предусматривает суммы выкупа, а на 2020 года она составляет 160 миллионов евро.

Напомним, Неймар перебрался в стан парижан прошлым летом за 222 миллиона евро. В текущем сезоне он в составе «ПСЖ» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал восемь результативных передач.

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