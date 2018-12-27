Болельщики «Наполи» получили ножевые ранения во время матча с «Интером» - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 12:06Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

Болельщики «Наполи» получили ножевые ранения во время матча с «Интером»

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Интер» на поле стадиона «Сан-Сиро» в Милане обыграл «Наполи» с минимальным счетом – 1:0.

Во время матча в Милане произошли стычки болельщиков двух команд, в результате которых четыре фаната неаполитанцев получили ножевые ранения. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Football Italia.

Отмечается, что один из них был госпитализирован с ранением в область живота. Кроме того, один из болельщиков черно-синих был сбит проезжающим мимо автомобилем. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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