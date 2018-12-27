Бразильский футболист получил 7,5 лет за ограбление с применением насилия

Футбол 27 декабря 2018 12:10 Источник: «Газета.Ru» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитника бразильского «Ботафого» Эвертона Элено судили по обвинению в совершении ограбления с применением насилия. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Globoesporte.

Элено получил 7,5 лет тюремного заключения. Адвокат футболиста сообщил, что хавбек будет проводить в тюрьме по полдня.

Агент футболиста Алекс Фабиано заявил, что Элено не принимал участия в ограблении, потому что у него не было причин идти на преступление. Зарплата полузащитника в бразильском клубе составляет 7 тысяч евро в месяц.