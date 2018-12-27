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Футбол27 декабря 2018 12:10Источник: «Газета.Ru»Автор: Сметанникова Дарья

Бразильский футболист получил 7,5 лет за ограбление с применением насилия

Полузащитника бразильского «Ботафого» Эвертона Элено судили по обвинению в совершении ограбления с применением насилия. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Globoesporte.

Элено получил 7,5 лет тюремного заключения. Адвокат футболиста сообщил, что хавбек будет проводить в тюрьме по полдня.

Агент футболиста Алекс Фабиано заявил, что Элено не принимал участия в ограблении, потому что у него не было причин идти на преступление. Зарплата полузащитника в бразильском клубе составляет 7 тысяч евро в месяц.

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